Den kaxiga generationen

Rastlösa, effektiva, självsäkra och ständigt uppkopplade. En miljon 80-talister har tagit steget in i vuxenlivet. Och de kommer att ruska om ordentligt på arbetsmarknaden. Åttiotalisten Anders Rydell går i närkamp med "den utvalda generationen". 80-talisterna är som tvättmedel, en generation som marknadsför sig själva så hårt att man byter kanal", skrev nyligen en av mina vänner, född på 70-talet, på sin blogg. Yttrandet var troligen lika mycket sprunget ur avundsjuka som irritation. Men han har förmodligen inte helt fel. 80-talister beskrivs ofta som den jobbigaste generationen. Men inte för att vi (ja, jag är 80-talist) är stökiga, utan snarare för att vi ska vara präktiga, krävande, bortskämda och olojala. Vi sägs vara flyktiga i arbetslivet, självupptagna i privatlivet och rent utav vårdslöst självutlämnande på Internet. Min bloggande vän menar att vi 80-talister till och med är de nya 40-talisterna.Vi är nämligen lika övertygade om att vi tillhör den "utvalda generationen". Men vad är egentligen sanning och vad är myt ? Vad är generaliseringar och vad är kalla fakta ? Hur ser egentligen generationen som föddes under Ronald Reagan, blev tonåringar med Spice Girls, brådmogna med Shawn Fanning och myndiga med Ernst Kirchsteiger ut ? I USA har 80-talisterna kallats för Generation Y. Y för "Why" – den ifrågasättande generationen. De följer på den uppmärksammade Generation X, som föddes i slutet på 1960- och under 1970-talet och som gjordes odödliga med Douglas Couplands bok med samma namn från 1991.Medan huvuddefinitionen för Generation X var cynism, så har den för Y-generationen varit sökandet efter omedelbar tillfredsställelse. Anders Parments håller till viss del med. Han är ekonomie doktor i företagsekonomi, föreläsare och författare till boken med just namnet Generation Y(Liber, 2008). – 80-talisterna är uppvuxna med många valmöjligheter och har alltid kunnat välja och vraka. Det gäller allt från mobiltelefoner, Internetsajter, skidresor och skolor. Det har gjort dem kräsna. Sedan har de alltid haft verktyg för att kommunicera med sms och e-post. Det har gjort dem intensiva, effektiva och rastlösa. Sedan är många ganska bortskämda, säger Anders Parment, som själv är 70-talist.